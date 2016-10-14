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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Elbistan-Malatya Karayolu Demircilik Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Elbistan’da bir otomobilin kamyonetle çarpıştıktan sonra takla atması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Kamil Gülmez idaresindeki 27 KA 315 plakalı otomobil, önünde seyreden ve Sinan Gül’ün kullandığı 46 E 8997 plakalı kamyoneti geçmek istedi. Sollama esnasında karşısından başka bir aracın geldiğini fark eden Gülmez, tekrar sağ şeride geçmek istediği sırada kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attıktan sonra şarampole uçtu. Kazada, otomobilde bulunan 37 yaşındaki Ayşe Karadağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, hayatını kaybeden Karadağ’ın çocuklarından 10 yaşındaki Ahmet Karadağ, 8 yaşındaki kızı Aslı ve otomobil sürücüsü Kamil ve eşi Sultan Gülmez ile çocukları Ali Şerzan Gülmez, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan ve annesini de aynı kazada kaybeden Ahmet Karadağ isimli çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza mahallinde hayatını kaybeden Ayşe Karadağ’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza haberini alan ailelerin yakınları ise, hastane içerisinde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 


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E. M. 2 ay önce

Elbistan-Darıca yolunun duble yapımına ne zaman başlanacak? Onca kaza oluyor. Trafik de eskisi gibi az değil çok yoğun. Tek şerit yol artık kaldırmıyor. İlgililer işlemleri hızlandırsınlar..

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Mehmet 2 ay önce

Yaşayan bilir Allah rahmet eylesi kalmalarına sabır versin

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