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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Elbistan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Bektaş Veli Caddesi ile Çaldıran Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 46 ET 605 plakalı otomobil ile Sabri K. idaresindeki 46 EB 034 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç da yol kenarındaki boş arsaya girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali B. ile araçlarda bulunan yolcular Ömer T. Ve Kibariye K. Yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hacı Bektaş Veli Caddesi ile Çaldıran Caddesi’nin kesiştiği kavşakta oldukça sık yaşanan trafik kazaları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Birçoğu, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesini isteyen mahalle halkı, yetkililerden kavşakta düzenleme yapılmasını talep ediyor. Caddeye konulacak hız kesici kasisin kavşağa giren sürücülerin hızını keseceğini dile getiren vatandaşlar, bu şekilde kazaların engellenebileceğini ifade ediyor.

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