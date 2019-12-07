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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da yaşanan trafik kazasında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Güvenlik Caddesi ile Hacı Bayram Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Özdemir’in kullandığı 46 EF 799 plakalı hafif ticari araçla Serhan Küçük idaresindeki 46 EN 088 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobil, refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Küçük, yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı Serhan Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilden gaz sızıntısına karşı önlem aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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Vatandaş 11 saat önce

Bu kış verilmeyecek doğalgaz kazısı tüm yaz yapılmayıp, kışın ortasında yapılıp her taraf tarla gibi delik deşik olursa olacağı bu.

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Mehmet koç 11 saat önce

Serkan Küçük abimiz Allah şifalar versin

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Cengiz çotu 11 saat önce

Serkan küçük abime Allah şifalar versin Allah kimseye kaza bela vermesin

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Ahmet 11 saat önce

Allah şifalar versin Serhan küçük abi

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Ben 10 saat önce

Bir hafta içinde bu kavşaktaki ikinci kaza. İnsanlarımız ne kadar sabırsız ve saygısız.

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