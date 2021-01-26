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Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da otomobille cipin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kışla Caddesi ile Sağlık Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesi’nden şehir merkezine doğru seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 46 E 4190 plakalı cipe, Sağlık Caddesi’nden gelen A.K.’nın kullandığı otomobil yandan çarptı. Kazada, otomobil yol ortasında kalırken cip ise karşı şeride savruldu. Hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.





 


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Otomobille Cip çarpıştı: 2 Yaralı