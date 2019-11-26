Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Veysel Karani Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf Mengeş idaresindeki 46 ABT 792 plakalı otomobille ara sokaktan çıkan Faruk Güventürk’ün kullandığı plakasız motosiklet, bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Güventürk, yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.