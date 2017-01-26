Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşandı. İlçe merkezinden Karaelbistan Mahallesi yönüne ilerleyen Özgür Özcan (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapmak isteyen Emrullah Ertuğrul’un kullandığı 45 Z 5038 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Özgür Özcan yaralandı. Asfalt zemine düşen Özcan’ın yardımına akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. Yaralı sürücü, kaza mahalline çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen talihsiz motosikletlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Motosiklette bulunan ve kazanın ardından yola dökülen gıda maddeleri ile araç parçalarının temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



