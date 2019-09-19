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Otomobille çarpışan kamyonet devrildi: 4 yaralı

Elbistan-Çoğulhan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan kamyonet devrildi: 4 yaralı
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Elbistan-Çoğulhan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Çatova Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan anayola çıkan Bekir K. idaresindeki 46 D 2912 plakalı kamyonet ile Şahin Mert Y.’nin kullandığı 06 BNT 699 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobil, yol kenarına savrulurken kamyonet ise devrildi. Kamyonetin altında kalan sürücü Bekir K., çevreden yetişen vatandaşlarla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ömer T. ve Gökay Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.





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