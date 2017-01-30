Otomobille çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan hayvan yüklü kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çoğulhan yolu ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ahırdan yüklenen büyükbaş hayvanları Hayvan Borsası’na götüren 27 YA 286 plakalı kamyonetle Darende yolundan Elbistan şehir merkezine gitmek isteyen 46 D 7735 plakalı otomobil, ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilirken tavanı çöken ve otomobil ise, yaklaşık 100 metre daha ilerledikten sonra durabildi. Kazada, otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, kaza mahalline çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.