Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri öğrencilerimizin pırıltısını artıracak”
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri...
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya geldi
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya...
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş bayramını değerlendirdi
Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş...
banner162

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2 kişi yaralandı

Elbistan’da meydana gelen kazada, çarpıştıktan sonra biri kağıt gibi ezilen diğeri de hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri yaralandı.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2 kişi yaralandı
banner167

Kaza Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. A. S. Alkaya idaresindeki 44 EE 499 plakalı otomobille N.Kelek’in kullandığı 34 CEH 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçların her ikisi de yol ortasına savruldu. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonrasında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bulvarın Malatya istikametini trafiğe kapattı. Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Otomobilin Kağıt Gibi Ezildiği Kazada 2 Kişi Yaralandı