Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2 kişi yaralandı

Kaza Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. A. S. Alkaya idaresindeki 44 EE 499 plakalı otomobille N.Kelek’in kullandığı 34 CEH 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçların her ikisi de yol ortasına savruldu. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonrasında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bulvarın Malatya istikametini trafiğe kapattı. Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.