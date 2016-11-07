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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 71 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 71 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 21.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E.Y.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki İmam Bakır isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak asfalt zemine düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakır, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

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DT:AYHAN ÇİMEN 2 ay önce

Merhum imam bakır amcaya ALLAH tan rahmet kederli ailesine başsaglığı dileriz...

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OKTAY VURAL 2 ay önce

BU GAZETE BENİM YORUMLARIMI PAYLAŞMAZ BEN YİNEDE YAZIYIM BİRAZ ADAM GİBİ ARAÇ KULLANMAYI NE ZAMAN ÖGRENECEK BU ELBİSTANLI GENÇLER İSTERSEN PAYLAŞMA SİZ DE AYNISINIZ HESABINIZ ALLAHA OLSUN

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