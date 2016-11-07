Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 71 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 21.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E.Y.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki İmam Bakır isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak asfalt zemine düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakır, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.