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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Köprübaşı Mahallesi, Gariplik Caddesi’nde yaşandı. Murat A.’nın kullandığı 46 EB 533 plakalı motosikletle, Durmuş Ali Y. idaresindeki 44 NE 147 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Murat A., yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların yardım ettiği kazazede, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Bir Vatandaş 1 ay önce

Çocuk diyebilecek yaştaki gençlerin motosiklet üzerinde Akrobasi yaparak trafiği olumsuz etkilemesine müsade edilmemesi gerekir.

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