Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kızılcaoba Mahallesi, Pınarbaşı Caddesi’nde yaşandı. Mesut D.’nin kullandığı plakasız motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet ise, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Mesut D.’ye çarpan otomobil sürücüsü ise, durup yardım etmek yerine gaza basarak kaza mahallinden uzaklaştı. Çevreden yetişen vatandaşların yardım ettiği kazazede genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.