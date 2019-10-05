Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, H.D.’nin kullandığı 46 EB 457 plakalı otomobil, Söğütlü Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki E.D. isimli kız çocuğuna çarptı. Talihsiz çocuk, çarpmanın etkisiyle havaya fırladıktan sonra otomobilin ön camına düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu E.D., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen E.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ula dininize imanınıza şu araçları toplasınlar elbistandan la.Hergün kaza mı olur la bir memlekette.Allah yardım etsin.