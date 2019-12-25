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Otomobilin çarptığı kâğıt toplayıcısı yaralandı

Elbistan'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu kâğıt toplayıcısı yaralandı.

Otomobilin çarptığı kâğıt toplayıcısı yaralandı
 
Elbistan'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu kâğıt toplayıcısı yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yanık idaresindeki 44 AH 279 plakalı otomobil, şehirlerarası otobüs terminali önünde üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli kağıt toplayıcısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalta düşen Suriyeli mülteci, yararlandı. Tekerlekli aparattaki kâğıt ve plastik parçaları ise etrafa saçıldı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu çevreye saçılan kağıt ve plastik parçaları ise ekipler tarafından temizlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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