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Otomobilin çarptığı kamyonet yan yattı

Elbistan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı. Otomobilin çarptığı kamyonet yan yattı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Otomobilin çarptığı kamyonet yan yattı
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Kaza, Güneşli Mahallesi Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şeyh Edebali Caddesi üzerinde H. E.’nin kullandığı 46 EA 981 plakalı otomobil ile Doğu Sokak’ta seyir halinde olan A. B. idaresindeki 46 EM 208 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Büyük şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Vatandaşlar, oldukça sık trafik kazası yaşanan kavşakta gerekli tedbirlerin alınması halinde kazaların önüne geçilebileceğini ifade etti. Birçoğu, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesini isteyen mahalle halkı, kavşakta düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.


 


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Otomobilin çarptığı Kamyonet Yan Yattı
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Misafir. 1 hafta önce

Bu Elbistanin kazalari neden hep kavşakta oluyor

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Elbistanlı 1 hafta önce

bu sokak için artık acil önlem alınması gerekiyor...

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Hüseyin Sert 1 hafta önce

Şeyh Edeba , Doğu sokak vs. neresi bilmiyorum ama Elbistan trafiğindeki kontrolsuz şımarık keyfiyete her dakika şahit oluyoruz. Kaza olmaması imkansız bir savruk düzen içinde sürücüler de yayalar da şaşkın durumdalar... Yazık ! Bu haberler artarak devam etse de tedbir aldıran ciddi bir yetkili yok maalesef...

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Yakup Yorulmaz 1 hafta önce

"Büyük şans eseri..." Çok ilginç!

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sultan pamuk 1 hafta önce

vAllahi biz yine kaza oldu demekten bıktık,bugün ikinci kaza oldu aynı kavşakta,(yani bizim mahallede)bizler artık evin icinde tedirgin oluyroruz okadar şiddetli bises geldiki eyvah dedim,vAllahi birgün bu kazazedeler köşedeki komsumuzun evine girecekler diye korkuyoruz,burdan büyüksehir belediyesi ne sesleniyorum artık mahalle halkıda çok huzursuz bian önce bu kavśağa bir çözüm bulunması gerek.

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Emre 1 hafta önce

Bu kazadan sadece beş saat sonra ikinci kaza oldu.Kavşağa yakın oturan birisi olarak bizler bu durumdan çok rahatsızız.Sürekli kaza oluyor.kasis veya sinyalizasyon şart.Bu memlekette bu sıkıntıları duyacak bir yetkili yok mu.Yazık bu insanlara.

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Mahalleli 1 hafta önce

Defalarca belediyeye bildirdik bu durumu, yol yapım çalışması öncesi bu kadar kaza olmuyordu, kasis vardı yavaşlatıcı vardı.
Şimdi öyle değil arabalar direkt basıp gaza gidiyor ne tabela var ne yavaşlamalarını sağlayacak bir şey .

Her gün kaza oluyor, bu kazanın olduğu gün 2. bir kaza daha oldu onu da belediyeye bildirdik, umursayan yok.

İnsanlar ölmeden,birinin ocağına ateş düşmeden buralara önlem alınmalı,acilen.

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