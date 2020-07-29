Otomobilin çarptığı kamyonet yan yattı

Kaza, Güneşli Mahallesi Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şeyh Edebali Caddesi üzerinde H. E.’nin kullandığı 46 EA 981 plakalı otomobil ile Doğu Sokak’ta seyir halinde olan A. B. idaresindeki 46 EM 208 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Büyük şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Vatandaşlar, oldukça sık trafik kazası yaşanan kavşakta gerekli tedbirlerin alınması halinde kazaların önüne geçilebileceğini ifade etti. Birçoğu, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesini isteyen mahalle halkı, kavşakta düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.





