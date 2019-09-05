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Otomobilin çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

Elbistan’da, otomobilin çarptığı kamyonetin devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Elbistan’da, otomobilin çarptığı kamyonetin devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi, Hacı Bayram Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner B.’nin kullandığı B BY 4646 plakalı otomobil, Mehmet S. İdaresindeki 46 E 8400 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kamyonette bulunan tüpler ve su damacanaları ise yere saçıldı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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Elbistanli 4 saat önce

Kural yok dikkat yok sen yolunda dogru gitsende karsidakinde kontrol yok sonuç ölü yarali kimi umutla bekler kimi ertesi gune mezar kazar bu ne takdir Allah'ın tedbir bizlerin 5 dakka gecikmeli gitsen ne olur tahammül sıfır millette Allah akıl fikir versin birilerinin yüzünde insanlar ölüyor.

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