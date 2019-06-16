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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
 

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Çilingir Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki M.E.Ş. isimli çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen M.E.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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