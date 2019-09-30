Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaza, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ.’nin. kullandığı 46 VE 978 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki F.F.T.’ye çarptı. Talihsiz çocuk, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu talihsiz çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki F.F.T., ilk müdahalesinin ardından KSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.