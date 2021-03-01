Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Kaza, Kümbet Mahallesi Doğu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.D. idaresindeki 46 En 610 plakalı otomobil, S.A.H.’nin kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı S.A.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







