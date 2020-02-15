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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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Kaza, Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan O.G.’nin kullandığı 42 HM 928 plakalı otomobil, Kümbet Caddesi’nden gelip yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Suriyeli çocuk, çarpmanın etkisiyle fırlayarak aracın ön camına düştü. Bisikleti ise, park halindeki bir kamyonete çarparak arka camını patlattı. Kazada yaralanan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 


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