Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı



Kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Ulu Cami Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin K.’nin idaresindeki 44 LP 163 plakalı otomobil, bisikleti ile caddenin ters yönünde ilerleyen Mustafa D.’ye (42) çarptı. Bisiklet sürücüsü Mustafa D., çarpmanın etkisiyle asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı. Yaralı bisikletinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetiştir. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, otomobilin bisiklete çarpma anı da işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.







