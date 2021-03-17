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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Elbistan’da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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Kaza, Tepebaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden kent merkezine doğru seyir halinde olan Zöhre K. idaresindeki 46 AAG 697 plakalı otomobil, Cuma C.’nin kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına ardından da yola düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralı, tedavi altına alındı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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