Otomobili ile bayan kuaförüne girdi: 1 yaralı

Kaza, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ. K.’nın kullandığı 56 AR 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bayan kuaförünün vitrinini parçaladıktan sonra dükkanın içine kadar girerek durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anında kapalı olduğu için içeride çalışan ya da müşterinin olmaması, büyük şans olarak nitelendirildi.





