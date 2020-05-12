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Otomobili ile 5 araca birden çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Afşin’de, bir sürücünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobili ile 5 araca birden çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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 Kaza, ilçeye bağlı Kale Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 46 U 1409 plakalı aracı kullanan S.G. (24) direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halindeki bir araçla birlikte park halindeki 4 araca birden çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan S.G. ve Ç.D. (23) çevredekilerin ve itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.G. Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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