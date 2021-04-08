Otomobile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hamza Akbaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran A.’nın kullandığı 46 EU 284 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada yanında seyreden 48 AEA 373 plakalı motosikleti fark etmedi. Bu sırada motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişiden Ümit K. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.