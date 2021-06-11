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Otomobile giren 2 metrelik yılan için seferber oldular

Elbistan’da park halindeki bir otomobile giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Otomobile giren 2 metrelik yılan için seferber oldular
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Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ceran isimli vatandaş, otomobilini park ettikten sonra mesaisine başlamak için yanından ayrıldı. Ceran’ın, aracın yanından ayrılmasının ardından otomobilin motor kısmına yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Mesai arkadaşlarının uyarısı ile otomobilinin başına gelen Ceran, sesle korkutup kaçırmak istese de yılan saklandığı yerden çıkmadı. Yılanı bir türlü çıkaramayan Ceran, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yılanı çıkartmak için seferber oldu. Ellerindeki kanca ile otomobilin dört bir tarafında araştırma yapan itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonuçsuz kaldı.

Yılan, bir süre sonra saklandığı yerden çıkarak araziye girip gözden kayboldu.

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