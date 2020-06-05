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Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı
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Kaza, Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13. Sokak’tan bisikleti ile seyir halinde olan Ali Genç, Ergenekon Caddesi’nden gelen Resul Mertoğlu yönetimindeki 46 LA 300 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen bisiklet sürücüsü Genç, yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



 

 


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