banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobilden mermi yağdırdılar: 3 yaralı

Elbistan’da bir araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucunda mermilerin hedefi olan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilden mermi yağdırdılar: 3 yaralı
banner17

Olay, Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, cadde üzerinde bulunan bir işyerinin önüne gelen otomobilden A.S, T.Ş. ve L.Ö’nün üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Vücutların değişik yerlerine mermi isabet eden 3 kişi yaralandı. Şüpheli yada şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılardan A.S. ve T.Ş. özel araçla Özel Yaşam Hastanesi’ne L.Ö. ise Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. T.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Otomobilden Mermi Yağdırdılar: 3 Yaralı