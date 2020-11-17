Otomobilden mermi yağdırdılar: 3 yaralı

Olay, Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, cadde üzerinde bulunan bir işyerinin önüne gelen otomobilden A.S, T.Ş. ve L.Ö’nün üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Vücutların değişik yerlerine mermi isabet eden 3 kişi yaralandı. Şüpheli yada şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılardan A.S. ve T.Ş. özel araçla Özel Yaşam Hastanesi’ne L.Ö. ise Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. T.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



