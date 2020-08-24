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Otomobilde sızan LPG patladı: 3 yaralı

Otomobilde sızan LPG patladı: 3 yaralı

Otomobilde sızan LPG patladı: 3 yaralı
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 Elbistan'da, seyir halindeki bir otomobilde LPG sızıntısı sonucunda patlama meydana geldi. Olayda araçtaki 3 kişi yaralandı.
Olay, Kümbet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ü, 46 AAU 204 plakalı otomobiline gaz dolumu yaptıktan sonra cadde üzerinde seyir halindeyken araçta patlama yaşandı. Patlama sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çöp konteynırına çarptı. Olayda araç sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.



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