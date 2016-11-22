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Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

            Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

            Kaza, Köprübaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Zeynel Abidin Küçük idaresindeki 34 FY 0915 plakalı otomobil ile İsmail Çolak’ın yönetimindeki 46 EV 025 plakalı otomobil, mezbahane kavşağında çarpıştı.

            Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobil de savrulurken, sürücülerden Zeynel Abidin Küçük, şoför koltuğunda sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, demir kesme makinesi ile müdahale ettikleri araçtan çıkarılan sürücü Zeynel Abidin Küçük ile diğer otomobilin sürücüsü İsmail Çolak, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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hüseyin ölker 1 ay önce

o kavşakta yılda en az 10 defa kaza oluyor o çok bilinçli yetkililer neyi bekliyor orda bir önlem almak için lafa gelince güzel konuşuyorlar

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enes 1 ay önce

birilerinin ölmesini bekliyorlar

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hakikati söylerim 1 ay önce

o bilinçli beyler uzayda yaşıyorlar virajda kavşak oluyormuş mu söylesinler. diploma ise yaramaz insanın ince fikri olmazsa okul bitirmek çözüm değil.

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Osman aslan 1 ay önce

Sayın yetkililer ve ilgililer size sesleniyorum...
İlla ki sizden biri veya bi yakınınız kaza yapınca yani canınız yanınca mı çözüm arayacaksınız siz... Oh ne güzel koltuğunuzda oturmuşsunuz bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın...

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