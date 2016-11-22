Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Köprübaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Zeynel Abidin Küçük idaresindeki 34 FY 0915 plakalı otomobil ile İsmail Çolak’ın yönetimindeki 46 EV 025 plakalı otomobil, mezbahane kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobil de savrulurken, sürücülerden Zeynel Abidin Küçük, şoför koltuğunda sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, demir kesme makinesi ile müdahale ettikleri araçtan çıkarılan sürücü Zeynel Abidin Küçük ile diğer otomobilin sürücüsü İsmail Çolak, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



