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Otomobilde çıkan yangına ilk müdahale temizlik aracından geldi

Elbistan’da bir otomobilde çıkan yangına ilk müdahaleyi yol süpüren temizlik aracından yapılırken; alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Otomobilde çıkan yangına ilk müdahale temizlik aracından geldi
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Elbistan’da bir otomobilde çıkan yangına ilk müdahaleyi yol süpüren temizlik aracından yapılırken; alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Olay, Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 01 BN 450 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar yükseldi. Yoğun duman, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. O anda yol temizliği için bölgede olan Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait temizlik aracının şoförü İsmail Güneş, temizlik çalışmasına ara verip otomobilin ön kısmını saran alevlere, aracındaki su ile hemen müdahalede bulundu. Temizlik aracından yapılan ilk müdahale ile yangının büyümesini önlenirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri otomobilin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangın, otomobilde geniş çaplı hasara neden oldu.




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