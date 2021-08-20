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Otomobil yola fırlayan başıboş ata çarptı

Elbistan’da yola aniden fırlayan başıboş ata otomobil çarptı. Kazada, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Otomobil yola fırlayan başıboş ata çarptı
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Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göksun’dan Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan V.A. idaresindeki 46 ED 400 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Yüzlerce kiloluk at, otomobilin ön camını ve tavanını ezdikten sonra asfalta düştü. Sürücü ise, büyük şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Ayakları kırılan ve kanlar içerisinde kalan at, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol dışına alındı. Atın yaşama ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

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