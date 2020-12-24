Otomobil uçuruma yuvarlandı: baba öldü oğlu yaralandı

Kaza, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’nin Korum mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki baba Mustafa ve 30 yaşındaki oğlu Gazi Altıntop, Elbistan’dan kayısı almak için 59 YP 947 plakalı otomobilleri ile Darende ilçesine gitti. Oğul altıntop’un yönetimindeki otomobil, Korum mevkiine geldiğinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, ters dönerek durabildi. Kazada, baba Mustafa ve oğlu Gazi Altıntop yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kağıt gibi ezilen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralı baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Mustafa Altıntop, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunun ise, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







