Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi Güllük Mezrası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğününe gittikleri sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EH 542 plakalı otomobil Kandil Mahallesi Güllük Mezrası’nda yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kurumuş dere yatağındaki hurdaya dönen otomobile güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Kocakaya (62) ve Havva Kocakaya’nın (66) olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirlerken, otomobilde bulunan İbrahim Ünsal ve Mustafa Kocakaya (64) ise ağır yaralandı. Yaralılar; sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. Dik yamaçtan yol kenarına taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ali Kocakaya ve Havva Kocakaya’nın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Cenazeler ise, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.