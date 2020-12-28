Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Ekinözü ilçesinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil, 70 yaşındaki sürücüsüne mezar oldu.

Kaza, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki evinden plakası öğrenilemeyen otomobili ile Elbistan’a gelmek üzere yola çıkan 70 yaşındaki Ali Kılıç, Çakı mevkiine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Stabilize yolda savrulan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Babasının uzun bir süre geçmesine rağmen Elbistan’a gelmemesi üzerine endişeye kapılan oğlu, durumu mahalle sakinleri ve jandarmaya bildirdi. Mahalle sakinleri, yolda yaptıkları aramada, Kılıç’ın kullandığı otomobilin uçurumda yanan ışıklarını fark etti. Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, mahalle sakinleri, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. Kılıç’ın cenazesi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazada yaşamını yitiren Ali Kılıç’ın Elbistan’da odun-kömür ticareti yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





