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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 5 ağır yaralı

Elbistan’da traktöre arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Traktörün de devrildiği kazada 5 kişi ağır yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 5 ağır yaralı
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Elbistan’da traktöre arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Traktörün de devrildiği kazada 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru Mahmut T.’nin idaresinde ilerleyen 46 EL 974 plakalı otomobil, önünde seyreden Hacı Osman E.’nin kullandığı 46 EZ 611 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil ayrı yönlere savruldu. Arka tekeri kopan traktör devrilirken; otomobilin tavanı ise kağıt gibi katlandı. Kazada adeta can pazarı kuruldu. Olayda; sürücülerle birlikte traktörde bulunan Mehmet E. ile Enver C. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Ç. yaralandı. Traktörün altında kalan ve araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı.

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