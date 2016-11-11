Kaza, Termik Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru 46 E 0992 plakalı otomobile ilerleyen Necati Pekcan, önünde seyreden İbrahim D. idaresindeki 46 EF 346 plakalı traktörün arkasında takılı olan pulluğa çarptı. Kazada, ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Pekcan, yaralandı. Çevreden yetişenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Necati Pekcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı
Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında önünde seyreden traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
11 Kasım 2016 Cuma 21:17
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Kaza, Termik Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru 46 E 0992 plakalı otomobile ilerleyen Necati Pekcan, önünde seyreden İbrahim D. idaresindeki 46 EF 346 plakalı traktörün arkasında takılı olan pulluğa çarptı. Kazada, ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Pekcan, yaralandı. Çevreden yetişenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Necati Pekcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bunun gibi traktör sürücülerine ceza yok çünkü. Gece çıkması yasak olan römorklu traktörler birer ölüm makinası. Bunların araçlarını ellerinden alıp, kapıp koyuracaksın bu mamoları. Adamların yaşantıları kabala bide yollara çıkarıyorlar.