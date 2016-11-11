Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında önünde seyreden traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Termik Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru 46 E 0992 plakalı otomobile ilerleyen Necati Pekcan, önünde seyreden İbrahim D. idaresindeki 46 EF 346 plakalı traktörün arkasında takılı olan pulluğa çarptı. Kazada, ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Pekcan, yaralandı. Çevreden yetişenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Necati Pekcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.