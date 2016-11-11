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Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında önünde seyreden traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı
 Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında önünde seyreden traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Termik Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru 46 E 0992 plakalı otomobile ilerleyen Necati Pekcan, önünde seyreden İbrahim D. idaresindeki 46 EF 346 plakalı traktörün arkasında takılı olan pulluğa çarptı. Kazada, ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Pekcan, yaralandı. Çevreden yetişenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Necati Pekcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü İbrahim D. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 
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Ahmet 1 ay önce

Bunun gibi traktör sürücülerine ceza yok çünkü. Gece çıkması yasak olan römorklu traktörler birer ölüm makinası. Bunların araçlarını ellerinden alıp, kapıp koyuracaksın bu mamoları. Adamların yaşantıları kabala bide yollara çıkarıyorlar.

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Mehmet 1 ay önce

Yeter artık bu kadar yoğun trafiği olan yol ne zaman duble yol olacak

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şöför 1 ay önce

ahmet isimli arkadaş ya şöför değilsin yada kuralları bilmiyon o traktörün arkasında römork yok ve traktörün arka lambası var hata arabada.traktöre çarpacak kadar yaklaşılırmı.böylee dalgın şöförler yüzünden kazalar sık yaşanıyor.

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Zeki 1 ay önce

Bunu hep dile getiriyorum fakat ne jandarma trafiği nede polis tırafigi hiç el atmıyor yol kontrollerinde bile sadece ehliyet ruhsat birde araçların ışık kontrollerini sağlayın işi bilen .....sanki yok gibi

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