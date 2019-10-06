Otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak trafik lambasına çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan şehir merkezi istikametine ilerleyen 46 ABN 531 plakalı otomobil, sürücüsü M.A.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Bir süre ilerleyen otomobil, refüje çıktıktan sonra trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.