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Otomobil trafik ışığı direğine çarptı

Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin trafik ışığına çarptı.

Otomobil trafik ışığı direğine çarptı
 Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin trafik ışığına çarptı.
Olay, Tepebaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin kullandığı 46 EZ 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışığının demir direğine  çarptı. Kazada otomobil ve trafik ışığının direği zarar gördü. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Direğe saplanan otomobil, kamyonet yardımıyla çekilerek sanayi sitesine götürüldü. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zarar gören trafik ışığı ve çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. 



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