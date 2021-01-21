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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kullandığı otomobilin Göksun-Kayseri yolunda tıra çarpması sonucu ölümden dönen Elbistanlı genç, hastanede tedavi altına alındı.

Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kaza, Göksun-Kayseri karayolunun Mehmetbey Mahallesi civarında meydana geldi. İstanbul’dan Elbistan’a dönen Harun Havan’ın (30) kullandığı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken Havan ise ağır yaralandı. İlk müdahalesi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan talihsiz genç, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Havan, buradan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ölümden dönen Havan’ın, tedavisine devam edildiği bildirildi.

 

 


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