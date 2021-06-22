Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun organize sanayi bölgesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra B.’nin kullandığı 46 EA 210 plakalı otomobil, 06 DZ 0665 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına girerek kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkarılan yaralı Buğra B, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.