banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil taş duvara çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki bir evin taş duvarına çarpması sonucu, aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil taş duvara çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı
banner143


Kaza, Ekinözü-Elbistan karayolunun Kalealtı Mahallesi içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabaktepe Mahallesi’nden Elbistan’a doğru seyir halinde olan Mücahit K.’nın(27) kullandığı 58 NL 378 plakalı otomobil, Kalealtı Mahallesi’ne girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. İçinde 2’si çocuk 5 kişinin olduğu otomobil, yol kenarındaki bir evin taş duvara çarptı. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Araçtaki aile fertlerinin yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. Kazada, sürücü Mücahit K. ile araçta bulunan Berat(2), Ayşe(19), Eda(17) ve henüz 2 aylık olan Asena K. isimli bebek yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye, sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılabildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116