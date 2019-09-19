Otomobil taş duvara çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı



Kaza, Ekinözü-Elbistan karayolunun Kalealtı Mahallesi içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabaktepe Mahallesi’nden Elbistan’a doğru seyir halinde olan Mücahit K.’nın(27) kullandığı 58 NL 378 plakalı otomobil, Kalealtı Mahallesi’ne girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. İçinde 2’si çocuk 5 kişinin olduğu otomobil, yol kenarındaki bir evin taş duvara çarptı. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Araçtaki aile fertlerinin yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. Kazada, sürücü Mücahit K. ile araçta bulunan Berat(2), Ayşe(19), Eda(17) ve henüz 2 aylık olan Asena K. isimli bebek yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye, sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılabildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

















