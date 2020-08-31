Otomobil takla attı: 8 yaralı

Kaza, Göksun-Elbistan karayolunun Karaelbistan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 8 kişinin bulunduğu 46 VB 054 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada, ters dönerek karton gibi ezilen otomobildeki yaşları 14 ile 18 arasında değişen Y.A., H.M.K., M.K., T.F., Y.E.Ş., H.F., A.A. ve D.K. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay mahalline çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

