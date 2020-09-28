Otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Burak Pamuk (20), Hayati Pamuk (32), Mustafa Pamuk (29) ve Yusuf Afşar’ın (18) içinde bulunduğu otomobilin tekeri patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye girerek takla attı. Kazada, araçtaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.