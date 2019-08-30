Otomobil takla attı: 4 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunda otomobilin takla atması sonucunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Belan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekinözü’nden Elbistan’a doğru seyir halinde olan Hasan H. (19) yönetimindeki 27 V 5238 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik levhalarını ve ağacı devirdikten sonra tarlaya girdi. Kayalık zemine çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan H. ile araçta bulunan Barış A. (25), Halil İbrahim Ç. (25) ve Abdullah H. (24) yaralandı. Diğer sürücülerin yardımına koştuğu yaralılar, araçtan çıkarılarak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







