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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Elbistan-Malatya yolunda otomobilin takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 18.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Malatya istikametine doğru ilerleyen 02 FR 109 plakalı otomobil, sürücüsü M.Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı. Kazada sürücü ile birlikte eşi Ö.Ç. ve oğlu A.Y.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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