Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Akpınar Mahallesi kesiminde meydana geldi. Elbistan’dan Ekinözü ilçesine doğru seyir halinde olan 23 HD 078 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, ters dönen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ekinözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Otomobil takla attı: 3 yaralı
Elbistan-Ekinözü karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
25 Mart 2020 Çarşamba 11:02
Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Akpınar Mahallesi kesiminde meydana geldi. Elbistan’dan Ekinözü ilçesine doğru seyir halinde olan 23 HD 078 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, ters dönen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ekinözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.