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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.’nın (63) kullandığı 41 AC 435 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucunda takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan D.A. (41) ve G.Y. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Vatandaş 3 hafta önce

Geçmiş olsun

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mehmet 3 hafta önce

geçmiş olsun..

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Badıgard 3 hafta önce

Asırı hız ölüm getirir dikkat edelim geçmiş olsun

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