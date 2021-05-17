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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kaza, ilçeye bağlı Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.’nin yönetimindeki 46 EU 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrularak ilerleyen otomobil, takla atarak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ü.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, kazayı gören vatandaşlarca yapıldı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otomobil ise, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı