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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Elbistan-Darende karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda yaşan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Küçükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.’nin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ters dönerek yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada, sürücü A.D. ile araçta bulunan C.B. yaralandı. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 



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